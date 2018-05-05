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Хоккеист облизал соперника
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Хоккеист облизал соперника 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Нападающий "Бостон Брюинз" Брэд Маршан облизал форварда "Тампа-Бэй Лайтнинг" Райана Кэллахана во время четвертого матча полуфинальной серии Восточной конференции, сообщает "Советский спорт".
Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ранее обращался к Маршану с просьбой не лизать и не обнимать игроков команды соперника. Однако 29-летний канадец проигнорировал данную просьбу.
Маршан ведет себя подобным образов не первый раз. Например, во время первой игры в серии с "Торонто Мэйпл Лифс" он сначала обнял нападающего Лео Комарова, а затем лизнул его щеку.
Ранее сообщалось, что "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде одержала победу над "Бостон Брюинз" в овертайме со счетом 4:3.
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Комментарии7  Ещё 8 источников 
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