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Облизывающий соперников хоккеист разозлил НХЛ
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Облизывающий соперников хоккеист разозлил НХЛ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Руководство Национальная хоккейная лига (НХЛ) вынесло предупреждение нападающему "Бостон Брюинз" Брэду Маршану за неподобающее поведение, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы НХЛ, Маршан будет наказан, если продолжит облизывать хоккеистов команды соперника.
"Нападающий "Бостона" Брэд Маршан был поставлен в известность, что НХЛ сочла его действия во втором периоде четвертого матча серии 1/4 финала плей-офф против "Тампы" неприемлемыми, и что подобное поведение в будущем приведет к применению дисциплинарных санкций", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Маршан лизнул форварда "Тампа-Бэй Лайтнинг" Райана Кэллахана во время четвертого матча полуфинальной серии Восточной конференции.
Маршан ведет себя подобным образом не первый раз. Например, во время первой игры в серии с "Торонто Мэйпл Лифс" он сначала обнял нападающего Лео Комарова, а затем лизнул его щеку.
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