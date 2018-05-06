Облизывающий соперников хоккеист разозлил НХЛ 

Руководство Национальная хоккейная лига (НХЛ) вынесло предупреждение нападающему "Бостон Брюинз" Брэду Маршану за неподобающее поведение, сообщает ТАСС.
BRAD NO pic.twitter.com/ncbUbHp9w5— NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 5 мая 2018 г.
По информации пресс-службы НХЛ, Маршан будет наказан, если продолжит облизывать хоккеистов команды соперника.
"Нападающий "Бостона" Брэд Маршан был поставлен в известность, что НХЛ сочла его действия во втором периоде четвертого матча серии 1/4 финала плей-офф против "Тампы" неприемлемыми, и что подобное поведение в будущем приведет к применению дисциплинарных санкций", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Маршан лизнул форварда "Тампа-Бэй Лайтнинг" Райана Кэллахана во время четвертого матча полуфинальной серии Восточной конференции.
Маршан ведет себя подобным образом не первый раз. Например, во время первой игры в серии с "Торонто Мэйпл Лифс" он сначала обнял нападающего Лео Комарова, а затем лизнул его щеку.