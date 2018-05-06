Облизывающий соперников хоккеист разозлил НХЛ

По информации пресс-службы НХЛ, Маршан будет наказан, если продолжит облизывать хоккеистов команды соперника.

"Нападающий "Бостона" Брэд Маршан был поставлен в известность, что НХЛ сочла его действия во втором периоде четвертого матча серии 1/4 финала плей-офф против "Тампы" неприемлемыми, и что подобное поведение в будущем приведет к применению дисциплинарных санкций", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Маршан лизнул форварда "Тампа-Бэй Лайтнинг" Райана Кэллахана во время четвертого матча полуфинальной серии Восточной конференции.