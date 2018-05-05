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Хоккеист «Бостона» Маршанд вновь лизнул соперника, несмотря на предупреждение от руководства НХЛ
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Хоккеист «Бостона» Маршанд вновь лизнул соперника, несмотря на предупреждение от руководства НХЛ 

RT на русском 3 часа назад
Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд вновь лизнул соперника во время матча, несмотря на то что руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) просило его больше не делать подобное.
Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл во время четвёртого матча команды в серии плей-офф лиги с «Тампой-Бэй Лайтнинг». В одном из эпизодов во время перепалки Маршанд лизнул в нос форварда оппонентов Райана Кэллахана.
Маршанд совершал подобное действие несколько раз по ходу серии первого раунда плей-офф с «Торонто Мейпл Лифс». Позже представитель НХЛ позвонил в «Бостон» и попросил повлиять на хоккеиста.
Ранее сообщалось, что Кросби подарил экипировку юному хоккеисту, который потерял свою при пожаре.
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