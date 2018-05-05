Игрок НХЛ нарушил запрет на поцелуй соперников

Канадский игрок «Бостон Брюинс» Брэд Маршанд вновь лизнул соперника во время матча плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), несмотря на просьбу представителей организации воздержаться от подобного поведения. Видео опубликовано на Youtube-канале пользователя Mik Bernier.

В четвертой игре серии против «Тампа Бэй Лайтнинг» хоккеист полез целоваться с игроком соперников. На этот раз Маршанд облизнул Райана Кэллахана

Встреча закончилась победой «Тампы» в овертайме со счетом 4:3. Общий счет в серии стал 3:1 в пользу «Тампа Бэй Лайтнинг».

28 апреля представители НХЛ связались с «Бостон Брюинс» и попросили повлиять на поведение Маршанда. В НХЛ оказались недовольны тем, что игрок облизал соперника в первом матче плей-офф НХЛ против «Торонто Мейпл Лифс».