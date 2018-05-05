Ещё
Джон Купер: «Стэмкос сказал: „С меня достаточно“, и заколотил эту шайбу»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джон Купер: «Стэмкос сказал: „С меня достаточно“, и заколотил эту шайбу» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер после победы над «Бостоном» (4:1, 3-1 в серии) в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ отметил, что Стивен Стэмкос забил важнейший гол, перевядя игру в овертайм. Пятая игра серии состоится завтра (начало— в 22.00 по московскому времени).
— Для нас было хорошим знаком то, что мы продолжали выигрывать даже тогда, когда они не забивали, — цитирует Купер официальный сайт НХЛ. — Это было делом времени. Как будто бы (Стэмкос) сказал: «С меня достаточно», и заколотил эту шайбу. Очевидно, это был важнейший для нас гол.
Спорт-Экспресс: последние новости
Маршан лизнул соперника во время стычки. Видео Кирилл Капризов: "Дебют на чемпионате мира прошел спокойнее, чем на Олимпиаде" Сборная США обыграла Канаду в серии буллитов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве сравнили трансляцию ЧМ-2018 со смертью46
Боец MMA получил жуткую травму во время боя1
Хоккеист облизал соперника7
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Названо имя нового тренера Медведевой43
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму и пустился в бегство
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение