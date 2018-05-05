Джон Купер: «Стэмкос сказал: „С меня достаточно“, и заколотил эту шайбу»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер после победы над «Бостоном» (4:1, 3-1 в серии) в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ отметил, что Стивен Стэмкос забил важнейший гол, перевядя игру в овертайм. Пятая игра серии состоится завтра (начало— в 22.00 по московскому времени).

— Для нас было хорошим знаком то, что мы продолжали выигрывать даже тогда, когда они не забивали, — цитирует Купер официальный сайт НХЛ. — Это было делом времени. Как будто бы (Стэмкос) сказал: «С меня достаточно», и заколотил эту шайбу. Очевидно, это был важнейший для нас гол.