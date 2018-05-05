Ещё
Патрис Бержерон: «Проигрывать всегда невесело. Особенно в овертайме»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Патрис Бержерон: «Проигрывать всегда невесело. Особенно в овертайме» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Нападающий «Бостона» Патрис Бержерон после четвертого матча четвертьфинала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй» (3:4 ОТ, 1-3 в серии) отметил, что команде обидно проиграть в овертайме. Однако, по его словам, нужно смотреть вперед. Пятая игра серии состоится завтра (начало— в 22.00 по московскому времени).
— Проигрывать всегда невесело, — цитирует Бержерона официальный сайт НХЛ. — Особенно в овертайме. С учетом того, что мы провели хороший матч и оставались в игре. Лидировали в счете. Все так, но нужно смотреть вперед.
Спорт-Экспресс: последние новости
Райан Кэллахэн: "Маршан все равно что плюнул мне в лицо" Кирилл Капризов: "Дебют на чемпионате мира прошел спокойнее, чем на Олимпиаде" Илья Воробьев: "Что меня не устроило? Второй период"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве сравнили трансляцию ЧМ-2018 со смертью46
Боец MMA получил жуткую травму во время боя1
Хоккеист облизал соперника7
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Названо имя нового тренера Медведевой43
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму и пустился в бегство
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение