Патрис Бержерон: «Проигрывать всегда невесело. Особенно в овертайме»

Нападающий «Бостона» Патрис Бержерон после четвертого матча четвертьфинала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй» (3:4 ОТ, 1-3 в серии) отметил, что команде обидно проиграть в овертайме. Однако, по его словам, нужно смотреть вперед. Пятая игра серии состоится завтра (начало— в 22.00 по московскому времени).

— Проигрывать всегда невесело, — цитирует Бержерона официальный сайт НХЛ. — Особенно в овертайме. С учетом того, что мы провели хороший матч и оставались в игре. Лидировали в счете. Все так, но нужно смотреть вперед.