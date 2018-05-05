Дэн Джирарди: «Шайба нашла мою клюшку в тот момент, когда я там устраивался у ворот»

Защитник «Тампа-Бэй» Дэн Джирарди после победы над «Бостоном» (4:3 ОТ, 3-1 в серии) в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ оценил свою победную шайбу в овертайме. Пятая игра серии состоится завтра (начало— в 22.00 по московскому времени).

— Я оказался глубоко в их зоне и увидел, что у нас разворачивается хорошая комбинация возле синей линии, — цитирует Джирарди официальный сайт НХЛ. — Я немного опередил своего визави, оказался справа от него. Киллер (Киллорн) сделал классный перевод к сетке и шайба нашла мою клюшку в тот момент, когда я там устраивался у ворот.