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Владимир Плющев: ЧМХ-2018 в Дании может стать чемпионатом Капризова
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Владимир Плющев: ЧМХ-2018 в Дании может стать чемпионатом Капризова 

Советский спорт 41 минуту назад
— С одной стороны, после тяжелейших матчей на Евротуре, где наша команда с трудом забивала один-два гола, не было уверенности в таком старте. С другой — нужно учесть, что французская команда показала хоккей крайне среднего уровня, после двух быстрых шайб, по сути, остановилась и начала экономить силы к следующим играм турнира, с прямыми конкурентами в борьбе за выживание. В итоге получили очень уверенную победу росиян, на классе, — сказал Плющев.
— Кого отметите у нашей сборной? — В командном плане отметил бы правильную тактику, ударное начало игры, лишившее соперника шанса действовать от обороны. Если говорить о хоккеистах, то рад за Капризова. После тяжелого для него финала плей-офф КХЛ молодой форвард смог перезагрузиться, показал яркий хоккей, забросил две красивые шайбы. Этот чемпионат может стать чемпионатом Капризова.
Следующий матч Россия проведет в воскресенье с Австрией.
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