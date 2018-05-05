Владимир Плющев: ЧМХ-2018 в Дании может стать чемпионатом Капризова

— С одной стороны, после тяжелейших матчей на Евротуре, где наша команда с трудом забивала один-два гола, не было уверенности в таком старте. С другой — нужно учесть, что французская команда показала хоккей крайне среднего уровня, после двух быстрых шайб, по сути, остановилась и начала экономить силы к следующим играм турнира, с прямыми конкурентами в борьбе за выживание. В итоге получили очень уверенную победу росиян, на классе, — сказал Плющев

— Кого отметите у нашей сборной? — В командном плане отметил бы правильную тактику, ударное начало игры, лишившее соперника шанса действовать от обороны. Если говорить о хоккеистах, то рад за Капризова. После тяжелого для него финала плей-офф КХЛ молодой форвард смог перезагрузиться, показал яркий хоккей, забросил две красивые шайбы. Этот чемпионат может стать чемпионатом Капризова.

Следующий матч Россия проведет в воскресенье с Австрией.