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Лучшие голы первого игрового дня ЧМ-2018: шайбы Шалунова, Андерссона и Йенсена
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Лучшие голы первого игрового дня ЧМ-2018: шайбы Шалунова, Андерссона и Йенсена 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Официальный канал ЧМ-2018 в YouTube опубликовал тройку лучших игроков первого игрового дня чемпионата мира-2018 в Дании. В число лучших вошла и шайба нападающего сборной России Максима Шалунова, заброшенная им в матче с командой Франции (7:0). Также был отмечен гол шведского форварда Лиаса Андерссона в ворота Беларуси (5:0), и шайба датчанина Йеспера Йенсена в игре с Германией (3:2 Б). Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018
Посмотреть видео также можно на официальном канале ЧМ-2018 в YouTube.
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