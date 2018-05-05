Лучшие голы первого игрового дня ЧМ-2018: шайбы Шалунова, Андерссона и Йенсена 

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Кэллахан: не вижу разницы, лизнул меня Маршан или плюнул в лицо

Истории чемпионатов мира. Худшее выступление сборной России на ЧМ

Состав сборной России на тренировке за день до матча с Францией