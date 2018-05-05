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Магнус Хелльберг: «Воспринимаю разговоры об интересе СКА как комплимент»
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Магнус Хелльберг: «Воспринимаю разговоры об интересе СКА как комплимент» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Голкипер сборной Швеции на чемпионате мира-2018 Магнус Хелльберг отметил, что ему приятны слухи о возможном переходе в СКА. Напомним, что в прошлом сезоне 27-летний хоккеист выступал за «Куньлунь» в КХЛ и одержал 18 побед в 51 встрече регулярного чемпионата.
— Слухи — это неотъемлемая часть хоккея, никогда не знаешь, что в итоге произойдет, но я сконцентрирован на «Куньлуне», с которым продлил контракт на следующий сезон, — цитирует «Р-Спорт» Хелльберга. — Так что сильно не думаю об этих разговорах про интерес СКА. Если честно, воспринимаю эти разговоры как комплимент. Очевидно, что СКА — один из лучших клубов Европы, где собраны большие мастера. Если такие слухи появляются… Мне лестно слышать это.
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