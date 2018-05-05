Стали известны сочетания звеньев сборной РФ на тренировке

Стали известны сочетания звеньев сборной России на дневной тренировке

Стали известны сочетания звеньев сборной России на дневной тренировке в рамках чемпионата мира-2018, который проходит в Дании. Напомним, 4 мая россияне разгромили сборную Франции — 7:0, 6 мая национальная команда сыграет с командой Австрии.

Вратари: Кошечкин, Шестёркин, Сорокин. «Красные»: Гавриков — Киселевич, Капризов — Дацюк — Дадонов, Бывальцев;«Белые»: Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Бучневич;«Серые»: Яковлев — Береглазов, Мамин — Андронов — Шалунов, Сошников;«Жёлтые»: Трямкин — Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Михеев.