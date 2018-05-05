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Ротенберг: сборная России общается со Знарком
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Ротенберг: сборная России общается со Знарком 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Национальная команда России по хоккею консультируется у экс-наставника команды в телефонном режиме, передает ТАСС.
Об этом сообщил вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг:
"Мы общаемся со Знарком в телефонном режиме", — заявил он.
Олег Знарок покинул пост главного тренера сборной России в апреле, став консультантом команды. Исполняющим обязанности наставника россиян был назначен Илья Воробьев.
Сборная России сейчас выступает на чемпионате мира — 2018 в Дании. В первой игре российская команда разгромила Францию со счетом 7:0.
Ранее сообщалось, что форвард ЦСКА считает сборную Швеции фаворитом матча с Россией.
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