Аналитики: сборная России разгромит Австрию на ЧМ-2018 по хоккею

Букмекеры назвали фаворита матча ЧМ-2018 по хоккею Австрия — Россия. Начало встречи запланировано на 13:15 по московскому времени.

Букмекеры считают Россию фаворитом и предлагают поставить на команду Ильи Воробьёва за 1.03. Шансы Австрии на победу оценены коэффициентом 34.0. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 16.0.

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 5,5 шайбы принимаются за 1.42, а на ТМ 5,5 шайбы — за 2.75.

Коэффициент на итоговую победу России — 1.02, а на победу Австрии — 18.0. Поставить на победу сборной России с форой "-3,5" предлагают за 1.53.

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