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Аналитики: сборная России разгромит Австрию на ЧМ-2018 по хоккею
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Аналитики: сборная России разгромит Австрию на ЧМ-2018 по хоккею 

Чемпионат.com 12 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Букмекеры назвали фаворита матча ЧМ-2018 по хоккею Австрия — Россия. Начало встречи запланировано на 13:15 по московскому времени.
Букмекеры считают Россию фаворитом и предлагают поставить на команду Ильи Воробьёва за 1.03. Шансы Австрии на победу оценены коэффициентом 34.0. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 16.0.
По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 5,5 шайбы принимаются за 1.42, а на ТМ 5,5 шайбы — за 2.75.
Коэффициент на итоговую победу России — 1.02, а на победу Австрии — 18.0. Поставить на победу сборной России с форой "-3,5" предлагают за 1.53.
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