Чемпионат мира по хоккею 2018: Норвегия — Латвия. 2:3 О

Сборные Норвегии и Латвии не выявили победителя своей встречи на чемпионате мира по хоккею 2018 года по итогам основного времени матча. Однако уже в овертайме латвийцы забросили победную шайбу.

Первый период завершился со счетом 2:0 в пользу Норвегии, а второй и третий — по 0:1 в пользу Латвии.

В течение встречи лишь один игрок команды Норвегии заработал удаление, а латвийцы удалялись трижды.