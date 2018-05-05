Сборные Норвегии и Латвии не выявили победителя своей встречи на чемпионате мира по хоккею 2018 года по итогам основного времени матча. Однако уже в овертайме латвийцы забросили победную шайбу.
Первый период завершился со счетом 2:0 в пользу Норвегии, а второй и третий — по 0:1 в пользу Латвии.
Голы в составе норвежской команды забили Андерс Бастиансен и Александер Бонсаксен, в составе латвийской — Рудольф Балцерс (дважды) и Родриго Аболс.
Голевыми передачами отметились норвежцы Матиас Треттенес, Юнас Холес и Матис Олимб. Своим партнерам ассистировали латвийцы Кристапс Сотниекс, Гунтис Галвиньш, Мартиньш Карсумс, Микелис Редлихс и Андрис Джериньш.
Вратари и норвежской, и латвийской команды провели полные матчи. Створ скандинавов защищал Ларс Хеуген, ворота прибалтов — Элвис Мерзликин.
В течение встречи лишь один игрок команды Норвегии заработал удаление, а латвийцы удалялись трижды.
Одним из двух главных судей был россиянин Роман Гофман.