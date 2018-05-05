Сборная Латвии победила Норвегию

Национальная команда Латвии по хоккею одержала победу над сборной Норвегии в рамках встречи на чемпионате мира — 2018, сообщает "Советский спорт".
Счет в игре открыл нападающий норвежцев Бастианснен, а спустя четыре минуты преимущество подопечных Петтера Торесена увеличил Александер Бонсаксен. В составе латышской команды счет сравнивали Родриго Аболс и Рудольф Балцерс, а в овертайме победу сборной Латвии принес оформивший дубль Балцерс.
Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа B.
Норвегия — Латвия — 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
1:0 — Бастиансен (Треттенес, Холес) — 08:14,
2:0 — Бонсаксен (Олимб) — 12:12,
2:1 — Балцерс (Сотниекс, Галвиньш) — 26:20,
2:2 — Аболс (Карсумс, Редлихс М.) — 51:04,
2:3 — Балцерс (Джериньш) — 60:24.