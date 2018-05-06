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Сборная России разгромила очередного соперника на чемпионате мира по хоккею
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Сборная России разгромила очередного соперника на чемпионате мира по хоккею 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Сборная России обыграла сборную Австрии со счетом 7:0 во втором матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Счет в матче на 10-й минуте открыл Михаил Григоренко. В следующие четыре минуты россияне увеличили преимущество до трех шайб. Отличились Артем Анисимов и Александр Барабанов. Во втором периоде команда Ильи Воробьева также отправила три шайбы в ворота австрийцев: на 24-й минуте Григоренко оформил дубль, на 29-й шайбу на свой счет записал Кирилл Капризов, а на 38-й Максим Мамин довел счет до 6:0 в пользу российской сборной. Уже в третьем периоде, за 6 минут до конца встречи Илья Михеев развил успех команды, сделав счет 7:0.
Голкипер россиян Василий Кошечкин записал на свой счет уже второй матч на ноль подряд. В первой встрече турнира сборная переиграла команду Франции со счетом 7:0.
Россияне 7 мая встретятся с командой Белоруссии.
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