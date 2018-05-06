Сборная России разгромила очередного соперника на чемпионате мира по хоккею

Сборная России обыграла сборную Австрии со счетом 7:0 во втором матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Голкипер россиян Василий Кошечкин записал на свой счет уже второй матч на ноль подряд. В первой встрече турнира сборная переиграла команду Франции со счетом 7:0.

Россияне 7 мая встретятся с командой Белоруссии.