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Сборная Латвии в овертайме победила команду Норвегии в матче чемпионата мира по хоккею
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Сборная Латвии в овертайме победила команду Норвегии в матче чемпионата мира по хоккею 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 5 мая. Сборная Латвии со счетом 3:2 в овертайме одержала победу над командой Норвегии в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании. Встреча прошла на арене «Йюске-Банк-Боксен» в Хернинге.
В составе сборной Латвии заброшенными шайбами отметились Рудольф Балцерс (27-я и 61-я минуты) и Родриго Аболс (52), у норвежцев отличились Андерс Бастиансен (9) и Александре Бонсаксен (13).
В следующем матче команда Латвии 6 мая сыграет со сборной Финляндии, норвежцы в тот же день встретятся с немцами.
Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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