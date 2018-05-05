Сборная Латвии в овертайме победила команду Норвегии в матче чемпионата мира по хоккею

ТАСС , 5 мая. Сборная Латвии со счетом 3:2 в овертайме одержала победу над командой Норвегии в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании. Встреча прошла на арене «Йюске-Банк-Боксен» в Хернинге.

В следующем матче команда Латвии 6 мая сыграет со сборной Финляндии, норвежцы в тот же день встретятся с немцами.

Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.