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Чемпионат мира по хоккею 2018: Франция — Белоруссия (5 мая, 17:15)
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Франция — Белоруссия (5 мая, 17:15) 

Рамблер 16 минут назад
Фото: Reuters
Сегодня вчерашний соперник сборной России по хоккею, Франция, сыграет с командой Белоруссии. Матч на копенгагенской «Роял Арене» уже начался.
Жребий сводил французов и белоруссов и на двух последних мировых первенствах: в 2016 году Франция победила со счетом 3:0, а в 2017-м — лишь по буллитам (4:3).
Накануне обе команды потерпели разгромные поражения в первых матчах ЧМ-2018 — Франция проиграла России 0:7, а Белоруссия — Швеции 0:5.
Составы команд
Тренеры
Франция: Дэйв Хендерсон.
Белоруссия: Дэйв Льюис
Вратари
Франция: Флорьян Арди, Ронан Кеменер, Себастьян Юленен.
Белоруссия: Михаил Карнаухов, Иван Кульбаков, Виталий Трус.
Защитники
Франция: Юго Галле, Жонатан Жаниль, Антонен Манавьян, Йоанн Овитю, Дамьен Ро, Тома Тири, Флорьян Шакиашвили, Кевин Экефей.
Белоруссия: Павел Воробей, Владимир Денисов, Роман Дюков, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Никита Устиненко, Степан Фальковский, Кристиан Хенкель.
Нападающие
Франция: Морен Буве, Антони Гюттиг, Тедди Да Коста, Стефан Да Коста, Флоран Дуэ, Валентен Клеро, Лоик Ламперье, Гийом Леклер, Жорданн Перре, Антони Реш, Николя Риц, Александр Тексье, Саша Трей, Дамьен Флери.
Белоруссия: Артур Гаврус, Артем Демков, Сергей Дрозд, Артем Кислый, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Артем Левша, Шарль Ленгле, Александр Матерухин, Александр Павлович, Джефф Плэтт, Павел Развадовский, Максим Сушко, Егор Шарангович.
Следите за ходом матча на «Чемпионате».
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