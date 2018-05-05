Чемпионат мира по хоккею 2018: Франция — Белоруссия (5 мая, 17:15)

Сегодня вчерашний соперник сборной России по хоккею, Франция, сыграет с командой Белоруссии. Матч на копенгагенской «Роял Арене» уже начался.

Жребий сводил французов и белоруссов и на двух последних мировых первенствах: в 2016 году Франция победила со счетом 3:0, а в 2017-м — лишь по буллитам (4:3).

Накануне обе команды потерпели разгромные поражения в первых матчах ЧМ-2018 — Франция проиграла России 0:7, а Белоруссия — Швеции 0:5.

Составы команд

Тренеры

Белоруссия: Дэйв Льюис

Вратари

Защитники

Нападающие