Стартовал очередной матч чемпионата мира по хоккею 2018 года. На стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге играют команды Финляндии и Южной Кореи.
За последние полгода финны и корейцы играли друг с другом дважды. В декабре на Кубке Первого канала, этапе Еврохоккейтура, сборная Финляндии одержала победу со счетом 4:1. В квалификации к Олимпиаде 2018 года победу вновь праздновали европейцы — 5:2.
Мировое первенство нынешнего года является первым для сборной Южной Кореи. Между тем финны уже традиционно считаются фаворитами любого турнира, в котором участвуют. В связи с этим эксперты считают итог сегодняшнего матча едва ли не предрешенным.
Составы команд
Тренеры
Финляндия: Лаури Марьямяки.
Южная Корея: Джим Пэк.
Вратари
Финляндия: Ээро Кильпеляйнен, Харри Сятери, Вилле Хуссо.
Южная Корея: Мэтт Далтон, Ен Сын Ли, Сун Че Пак.
Защитники
Финляндия: Томми Кивисте, Миика Койвисто, Нико Миккола, Маркус Нутиваара, Вилле Покка, Юусо Риикола, Миро Хейсканен, Юлиус Хонка.
Южная Корея: Вон Чун Ким, Тон Ку Ли, Хен Хо Ох, Алекс Плант, Эрик Реган, Ен Чун Со, Хен Чхоль Сон, Брайан Янг.
Нападающие
Финляндия: Марко Анттила, Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Пекка Йормакка, Каспери Капанен, Сакари Маннинен, Саку Мяэналанен, Мика Ниеми, Олли Палола, Янне Песонен, Микко Рантанен, Вели-Матти Савинайнен, Антти Суомела, Теуво Терявяйнен.
Южная Корея: Чин Хи Ан, Вон Чун Ким, Сан Вук Ким, Ки Сун Ким, Еун Чун Ли, Чхон Хюн Ли, Ву Сан Пак, Чин Кю Пак, Брок Радунске, Майкл Свифт, Сан Ву Син, Сан Хун Син, Чун Ву Чон, Мин Хо Чхо.
Проследить за ходом матча вы можете на «Чемпионате».