Чемпионат мира по хоккею 2018: Финляндия — Южная Корея (5 мая, 17:15)

Стартовал очередной матч чемпионата мира по хоккею 2018 года. На стадионе «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге играют команды Финляндии и Южной Кореи.

За последние полгода финны и корейцы играли друг с другом дважды. В декабре на Кубке Первого канала, этапе Еврохоккейтура, сборная Финляндии одержала победу со счетом 4:1. В квалификации к Олимпиаде 2018 года победу вновь праздновали европейцы — 5:2.

Мировое первенство нынешнего года является первым для сборной Южной Кореи. Между тем финны уже традиционно считаются фаворитами любого турнира, в котором участвуют. В связи с этим эксперты считают итог сегодняшнего матча едва ли не предрешенным.

Составы команд

Тренеры

Финляндия: Лаури Марьямяки.

Южная Корея: Джим Пэк.

Вратари

Южная Корея: Мэтт Далтон , Ен Сын Ли, Сун Че Пак.

Защитники

Нападающие

Южная Корея: Чин Хи Ан, Вон Чун Ким, Сан Вук Ким, Ки Сун Ким, Еун Чун Ли, Чхон Хюн Ли, Ву Сан Пак, Чин Кю Пак, Брок Радунске, Майкл Свифт, Сан Ву Син, Сан Хун Син, Чун Ву Чон, Мин Хо Чхо.