«Ты в порядке? Нет, всё плохо». Шестёркин напугал датских охранников

Сборная России провела дневную тренировку на ЧМ-2018. Никита Гусев уже в Копенгагене, но участия в занятии не принимал.

5 мая сборная России провела дневную тренировку на запасной арене в Копенгагене, так как на основной в это же время проходил матч между Швейцарией и Австрией.

— Ну и холод здесь, — сказал исполняющий обязанности главного тренера Илья Воробьёв, выходивший на свежий воздух после проведённого занятия в здании, напоминавшем ангар.

— Да уж, — кивнул головой проходивший рядом Игорь Никитин . Действительно, если на улице припекало солнце и установилась тёплая весенняя погода, то на запасном катке журналистам было сложно находиться больше пяти минут. Прочувствовали этот дискомфорт на себе и представители сборной. Бросилось в глаза, что отсутствовал один из тренеров Алексей Кудашов . Он, как заявил старший тренер национальной команды Алексей Жамнов , просматривал игру Австрии — будущего соперника сборной России. Не было и Никиты Гусева, однако нападающий уже прибыл в столицу Дании. — Никита Гусев прилетел, приедет в гостиницу, будем следить за ним. Наблюдать, как он будет восстанавливаться. У нас есть доктора, которые будут смотреть за ним, следить за его адаптацией. Шаг за шагом. Рискуем ли мы с Гусевым? Мы не торопимся, сейчас он будем с нами, от этого будем отталкиваться, — сказал Жамнов, вышедший к прессе в резиновых тапочках.

По всей видимости, человек Алексей Юрьевич закалённый. Кстати, сочетания звеньев в команде менять пока не собираются, как и основного вратаря. — Победный состав не меняют, — добавил Жамнов. По-своему отличился и вратарь Игорь Шестёркин , напугавший местных охранников. Игорь внезапно упал на резиновую дорожку и начал позировать для фотографа. К нему побежали и начали интересоваться, всё ли хорошо, не случился ли солнечный удар? — Всё плохо, — улыбнувшись ответил Шестёркин по-русски, а затем встал и пошёл дальше. Датчане продолжили смотреть на него с выпученными от удивления глазами.

Разоткровенничался первый вице-президент ФХР, руководитель штаба сборной России Роман Ротенберг . По словам Ротенберга, сборная постоянно на связи с Олегом Знарком . — Знарок с нами на связи. В режиме телефонного разговора. Он по-прежнему член тренерского штаба. Я бы фокусировался сейчас на этой команде, этих игроках, тренерах, которые здесь находятся. Это пойдёт на пользу нашей команде, — отметил функционер.

Не обошли стороной и тему «отказников» сборной. Функционер заявил, что таковых у России нет. — Понятие отказников начинает возвращаться? Это ваше личное мнение, у нас нет отказников. У нас ситуации все связаны с травмами. У Радулова тоже была травма. Мы получили заключение из «Далласа», у него травма спины, поэтому он не смог приехать. Он играл в футбол? Может, тогда вам стоит сообщить об этом в «Даллас»? — сказал Ротенберг. Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2018

Вышел к журналистам нападающий Артём Анисимов , полностью акклиматизировавшийся после перелёта из США, но невнятно выглядевший в первой игре с Францией.