Финляндия установила рекорд чемпионатов мира, забросив 3 шайбы в меньшинстве

Сборная Финляндии в своём дебютном матче чемпионата мира по хоккею–2018 после второго периода крупно ведёт во встрече с Южной Кореей (5:1).