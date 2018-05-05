«Амур» подписал защитника Журавлева

Cоглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на два года.

В прошлом сезоне Журавлев выступал за «Югру» и в 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал одно (0+1) очко.

Ранее он защищал цвета «Автомобилиста».