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«Амур» подписал защитника Журавлева
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«Амур» подписал защитника Журавлева 

Советский спорт 15 минут назад
Cоглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на два года.
В прошлом сезоне Журавлев выступал за «Югру» и в 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал одно (0+1) очко.
Ранее он защищал цвета «Автомобилиста».
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