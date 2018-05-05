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Сборная Белоруссии потерпела второе поражение на ЧМ по хоккею, уступив французам
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Сборная Белоруссии потерпела второе поражение на ЧМ по хоккею, уступив французам 

RT на русском 1 час назад
В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе, который проходит в Дании, сборная Белоруссии потерпела поражение от команды Франции со счётом 2:6.
Самым результативным игроком встречи стал нападающий французской команды Стефан да Коста, забросивший шайбу и отметившийся двумя голевыми передачами.
Для белорусских хоккеистов эта неудача стала второй кряду на ЧМ. Накануне они потерпели разгромное поражение от Швеции со счётом 0:5.
Ранее сообщалось, что сборная Финляндии разгромила Южную Корею на чемпионате мира по хоккею.
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