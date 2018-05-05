Чемпионат мира по хоккею 2018: Финляндия — Южная Корея. 8:1

Сборная Финляндии улучшила результат России по количеству заброшенных шайб в одном матче чемпионата мира по хоккею 2018 года, забив Южной Корее сразу восемь голов, пропустив при этом один.

Начало разгрому финны положили еще в первом периоде, забив дважды, продолжили во втором, отличившись еще три раза, но и пропустив единственную шайбу. В третьем периоде команда Финляндии забила три безответных гола.

Единственный гол Южной Кореи забил Майкл Свифт с передачи Брока Радунске.

Оба вратаря, финн Харри Сятери и кореец Мэтт Далтон , провели полные матчи.

Игроки обеих команды удалялись по три раза.