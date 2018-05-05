Сборная Финляндии улучшила результат России по количеству заброшенных шайб в одном матче чемпионата мира по хоккею 2018 года, забив Южной Корее сразу восемь голов, пропустив при этом один.
Начало разгрому финны положили еще в первом периоде, забив дважды, продолжили во втором, отличившись еще три раза, но и пропустив единственную шайбу. В третьем периоде команда Финляндии забила три безответных гола.
В составе сборной Суоми отличились Себастьян Ахо (дважды), Теуво Терявяйнен, Вели-Матти Савинайнен, Маркус Нутиваара, Саку Мяэналанен, Каспери Капанен и Янне Песонен, передачи на свой счет записали Теуво Терявяйнен (дважды), Юусо Риикола, Себастьян Ахо (дважды), Микко Рантанен (дважды), Янне Песонен, Янне Песонен, Марко Анттила (дважды) и Саку Мяэналанен.
Единственный гол Южной Кореи забил Майкл Свифт с передачи Брока Радунске.
Оба вратаря, финн Харри Сятери и кореец Мэтт Далтон, провели полные матчи.
Игроки обеих команды удалялись по три раза.