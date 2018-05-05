Сборная Финляндии разгромила команду Южной Кореи в матче ЧМ по хоккею

Хоккеисты сборной Финляндии со счетом 8:1 разгромили команду Южной Кореи в своем первом матче на чемпионате мира, который проходит в Дании . Встреча прошла на арене "Йюске-Банк-Боксен" в Хернинге.

Для сборной Южной Кореи этот матч стал первым в истории на чемпионатах мира в высшем дивизионе, до этого южнокорейские хоккеисты в качестве хозяев принимали участие в Олимпийских играх 2018 года, где проиграли во всех четырех матчах на турнире, причем в раунде 1/8 финала команда Южной Кореи также уступила финнам (2:5).

После первого тура сборная Финляндии занимает первое место в турнирной таблице группы B, набрав три очка, далее идут команды США (2 очка), Дании (2 очка), Латвии (2 очка), Канады (1 очко), Германии (1 очко), Норвегии (1 очко), сборная Южной Кореи располагается на последнем месте (0 очков).

В следующем матче финны 6 мая сыграют с латвийцами, а сборная Южной Кореи в тот же день встретится с командой Канады.

Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.