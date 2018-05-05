Да Коста: с белорусами играли в отчаянный хоккей, нам были нужны голы

Нападающий сборной Франции Стефан Да Коста подвёл итоги победного матча со сборной Беларуси (6:2) на чемпионате мира по хоккею. «В первом матче сборная России смотрелась лучше нас, была тяжёлая игра, а результат получился неудачным для нас. Встреча с Белоруссией была очень важна для Франции. Мы играли в отчаянный хоккей, нам нужны были голы. Нам нужно было оставаться в игре все 60 минут, но мы пропустили две шайбы.