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Сборная Финляндии разгромила Южную Корею в матче чемпионата мира
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Сборная Финляндии разгромила Южную Корею в матче чемпионата мира 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сборная Финляндии по хоккею одержала разгромную победу над командой Южной Кореи в рамках группового турнира чемпионата мира — 2018, сообщает "Советский спорт".
Дублем в составе финнов отметился Себастьян Ахо, ещё по одной заброшенной шайбе на свой счёт записали Теуво Терявяйнен, Вели-Матти Савинайнен, Маркус Нутиваара, Саку Мяэналанен, Каспери Капанен и Янне Песонен. У южнокорейской команды шайбу забросил Майкл Свифт. Встреча закончилась разгромной победой финнов со счетом 8:1 (2:0, 3:1, 3:0).
Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа B.
Финляндия — Южная Корея — 8:1 (2:0, 3:1, 3:0).
1:0 — Ахо (Терявяйнен, Риикола) — 03:41,
2:0 — Терявяйнен (Ахо) — 05:55,
3:0 — Ахо (Рантанен, Терявяйнен) — 28:46,
4:0 — Савинайнен (Ахо) — 32:21,
4:1 — Свифт (Радунске) — 33:00,
5:1 — Нутиваара (Песонен) — 38:52,
6:1 — Мяэналанен (Песонен, Анттила) — 46:01,
7:1 — Капанен (Рантанен) — 47:16,
8:1 — Песонен (Мяэналанен, Анттила) — 53:51.
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