«Автомобилист» подписал контракт с канадским хоккеистом Доусом

ТАСС , 5 мая. Екатеринбургский «Автомобилист», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), подписал контракт с канадский нападающим Найджелом Доусом , который в прошедшем сезоне стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение между клубом и 33-летним хоккеистом рассчитано на два года. Доус в КХЛ выступал в течение семи лет за астанинский «Барыс», в который он перешел из «Монреаля» в 2011 году.

В сезоне-2017/18 Доус занял третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ (35 шайб + 21 передача), а также стал лучшим снайпером лиги. Всего в КХЛ Доус провел 415 матчей, забросил 217 шайб и отдал 159 результативных передач.

Доус родился в Канаде и выступал за канадскую сборную на молодежных чемпионатах мира в 2004 и 2005 годах. В 2016 году он получил гражданство Казахстана и начал выступать за сборную этой страны.