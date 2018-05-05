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«Автомобилист» подписал контракт с канадским хоккеистом Доусом
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«Автомобилист» подписал контракт с канадским хоккеистом Доусом 

ТАСС 58 минут назад
Фото: e1.ru
ТАСС, 5 мая. Екатеринбургский «Автомобилист», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), подписал контракт с канадский нападающим Найджелом Доусом, который в прошедшем сезоне стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение между клубом и 33-летним хоккеистом рассчитано на два года. Доус в КХЛ выступал в течение семи лет за астанинский «Барыс», в который он перешел из «Монреаля» в 2011 году.
В сезоне-2017/18 Доус занял третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ (35 шайб + 21 передача), а также стал лучшим снайпером лиги. Всего в КХЛ Доус провел 415 матчей, забросил 217 шайб и отдал 159 результативных передач.
Доус родился в Канаде и выступал за канадскую сборную на молодежных чемпионатах мира в 2004 и 2005 годах. В 2016 году он получил гражданство Казахстана и начал выступать за сборную этой страны.
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