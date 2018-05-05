Хоккейная сборная США одержала вторую победу на чемпионате мира 2018 года. Новой «жертвой» американцев стала команда Дании, обыгранная со счетом 4:0. В первом периоде американская сборная забросила одну шайбу, во втором две, в третьем одну.
Голы на свой счет записали Уилл Батчер, Крис Крайдер, Кэм Аткинсон и Ник Дженсен. Ассистировали им Джонни Годро, Дерек Райан, Куинн Хьюз, Крис Крайдер, Ник Дженсен, Уилл Батчер и Патрик Кейн.
Вратари обеих команд — Фредерик Андерсен (Дания) и Кейт Кинкейд (США) — провели матчи целиком.
По ходу встречи американцы были удалены с площадки четыре раза, а датчане три.
Ранее сборная США по буллитам обыграла команду Канады (5:4). В следующем матче американцы сыграют с серебряными призерами Олимпиады нынешнего года немцами.