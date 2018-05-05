Чемпионат мира по хоккею 2018: Дания — США. 0:4

Хоккейная сборная США одержала вторую победу на чемпионате мира 2018 года. Новой «жертвой» американцев стала команда Дании, обыгранная со счетом 4:0. В первом периоде американская сборная забросила одну шайбу, во втором две, в третьем одну.

По ходу встречи американцы были удалены с площадки четыре раза, а датчане три.

Ранее сборная США по буллитам обыграла команду Канады (5:4). В следующем матче американцы сыграют с серебряными призерами Олимпиады нынешнего года немцами.