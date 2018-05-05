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Чемпионат мира по хоккею 2018: Чехия — Словакия. 3:2 ОТ
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Чемпионат мира по хоккею 2018: Чехия — Словакия. 3:2 ОТ 

Рамблер 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Сборная Чехии одержала победу в своем первом матче на чемпионате мира по хоккею — в овертайме была повержена команда Словакии, также проводившая свою первую игру на мировом первенстве (3:2).
Первый период выиграли словаки (0:1), во втором соперники обменялись голами (1:1), в третьем забили лишь чехи (1:0).
Голами в составе победителей отметились Доминик Кубалик, Мартин Нечас и Дмитрий Яшкин, а передачами на них Андрей Нестрашил (дважды), Дмитрий Яшкин, Доминик Кубалик и Адам Полашек.
Шайбы в составе словацкой команды забросили Михал Криштоф и Андрей Секера с передач Андрея Секеры и Ладислава Надя (дважды).
Голкиперы обеих сборных провели матч полностью. Ворота Словакии защищал Марек Чильяк, ворота Чехии — Павел Францоуз.
Игроки обеих команд удалялись по три раза за встречу.
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