Сборная Чехии одержала победу в своем первом матче на чемпионате мира по хоккею — в овертайме была повержена команда Словакии, также проводившая свою первую игру на мировом первенстве (3:2).
Первый период выиграли словаки (0:1), во втором соперники обменялись голами (1:1), в третьем забили лишь чехи (1:0).
Голами в составе победителей отметились Доминик Кубалик, Мартин Нечас и Дмитрий Яшкин, а передачами на них Андрей Нестрашил (дважды), Дмитрий Яшкин, Доминик Кубалик и Адам Полашек.
Шайбы в составе словацкой команды забросили Михал Криштоф и Андрей Секера с передач Андрея Секеры и Ладислава Надя (дважды).
Голкиперы обеих сборных провели матч полностью. Ворота Словакии защищал Марек Чильяк, ворота Чехии — Павел Францоуз.
Игроки обеих команд удалялись по три раза за встречу.