Чемпионат мира по хоккею 2018: Чехия — Словакия. 3:2 ОТ

Сборная Чехии одержала победу в своем первом матче на чемпионате мира по хоккею — в овертайме была повержена команда Словакии, также проводившая свою первую игру на мировом первенстве (3:2).

Первый период выиграли словаки (0:1), во втором соперники обменялись голами (1:1), в третьем забили лишь чехи (1:0).

Голкиперы обеих сборных провели матч полностью. Ворота Словакии защищал Марек Чильяк, ворота Чехии — Павел Францоуз

Игроки обеих команд удалялись по три раза за встречу.