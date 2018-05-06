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Трямкин: не вижу ничего сверхъестественного в игре Макдэвида
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Трямкин: не вижу ничего сверхъестественного в игре Макдэвида 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Защитник «Автомобилиста» и сборной России по хоккею Никита Трямкин поделился мнением о нападающем сборной Канады Конноре Макдэвиде. Слова россиянина приводит газета «Известия».
"Я играл против него. Очень хороший хоккеист, звезда НХЛ. Но он такой же человек, как и мы. Какие у них всех могут быть секреты? Хорошее быстрое катание, топовый игрок НХЛ, ничего сверхъестественного. Обычный человек: две руки, две ноги. Против него можно и нужно играть", — сказал Трямкин.
Ранее сообщалось, что Макдэвид вошел в тройку претендентов на приз приз самому выдающемуся хоккеисту сезона ("Тед Линдсей Эворд").
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