Трямкин: не вижу ничего сверхъестественного в игре Макдэвида

Защитник «Автомобилиста» и сборной России по хоккею Никита Трямкин поделился мнением о нападающем сборной Канады Конноре Макдэвиде. Слова россиянина приводит газета «Известия»

"Я играл против него. Очень хороший хоккеист, звезда НХЛ. Но он такой же человек, как и мы. Какие у них всех могут быть секреты? Хорошее быстрое катание, топовый игрок НХЛ, ничего сверхъестественного. Обычный человек: две руки, две ноги. Против него можно и нужно играть", — сказал Трямкин.

Ранее сообщалось, что Макдэвид вошел в тройку претендентов на приз приз самому выдающемуся хоккеисту сезона ("Тед Линдсей Эворд").