3 очка Кузнецова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Питтсбург»

«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду переиграл «Питтсбург Пингвинз» в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли со счётом 6:3. Счёт в серии стал 3-2 в пользу подопечных Барри Тротца, которых отделяет одна победа от выхода в финал Восточной конференции.