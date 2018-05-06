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Джон Карлсон повторил рекорд «Вашингтона» по голам в плей-офф среди защитников
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Джон Карлсон повторил рекорд «Вашингтона» по голам в плей-офф среди защитников 

Чемпионат.com 47 минут назад
Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон отметился заброшенной шайбой в пятой игре серии второго раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (2:3, после второго периода).
Американский защитник забросил свою 16-ю шайбу за карьеру в плей-офф. Таким образом, Карлсон повторил рекорд «Вашингтона» по голам в плей-офф среди защитников, который ранее единолично принадлежал Кевину Хэтчеру. Третье место занимает россиянин Сергей Гончар (13 точных бросков). В топ-5 также входят Калле Юханссон (12) и Эл Айэфрейти (11).
Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».
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