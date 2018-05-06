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Кузнецов сравнял счет в матче с «Питтсбургом». Видео
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Кузнецов сравнял счет в матче с «Питтсбургом». Видео 

Спорт-Экспресс 30 минут назад
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сравнял счет в 5-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли против «Питтсбурга». 25-летний россиянин в начале третьего периода сделал счет 3:3.
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