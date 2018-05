«Питтсбург» — «Вашингтон»: Овечкин вздохнул с облегчением после гола Кузнецова. Видео

«Вашингтон» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл на выезде «Питтсбург» — 2:1 ОТ. Победная шайба в овертайме на счету Евгения Кузнецова . «Кэпиталз» вышли в финал конференции, где сыграют с «Тампой».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин , который выступает в НХЛ с 2005 года, впервые сыграет в финале «Востока». После гола Кузнецова камеры засняли реакцию форварда.

The game we love showcased by one of the many that loves it dearly. #StanleyCup pic.twitter.com/Q2k7KkbKYT

— NHL (@NHL) 8 мая 2018 г.