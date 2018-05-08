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Майк Салливан: Иногда мы лучше учимся на ошибках, чем на успехах
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Майк Салливан: Иногда мы лучше учимся на ошибках, чем на успехах 

Советский спорт 46 минут назад
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал поражение команды в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (2-4), которая завершилась в понедельник после поражения «пингвинов» в шестом матче (1:2 OT).
«Вашингтон» выиграл серию с «Питтсбургом» благодаря голу Кузнецова (видео)
«Думаю, иногда мы лучше учимся на своих ошибках, чем на успехах, — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ. — Эти игроки знают, как трудно побеждать в плей-офф. Все команды играют по-настоящему здорово.
Между победами и поражениями в плей-офф тонкая грань. Мы не испытывали это чувство долгое время, за что надо отдать должное тем игрокам, которые собраны в этой раздевалке».
Напомним, «Питтсбург» побеждал в Кубке Стэнли в двух предыдущих сезонах. Таким образом, «пингвины» выиграли девять серий плей-офф подряд.
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