Майк Салливан: Иногда мы лучше учимся на ошибках, чем на успехах

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал поражение команды в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (2-4), которая завершилась в понедельник после поражения «пингвинов» в шестом матче (1:2 OT).

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«Думаю, иногда мы лучше учимся на своих ошибках, чем на успехах, — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ. — Эти игроки знают, как трудно побеждать в плей-офф. Все команды играют по-настоящему здорово.

Между победами и поражениями в плей-офф тонкая грань. Мы не испытывали это чувство долгое время, за что надо отдать должное тем игрокам, которые собраны в этой раздевалке».

Напомним, «Питтсбург» побеждал в Кубке Стэнли в двух предыдущих сезонах. Таким образом, «пингвины» выиграли девять серий плей-офф подряд.