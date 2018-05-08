Кузнецов: хоккеисты «Вашингтона» стали играть друг за друга в матче с «Питтсбургом»

ТАСС , 8 мая. /ТАСС/. Хоккеисты «Вашингтона» стали играть друг за друга после того, как команда лишилась нападающих Никласа Бэкстрёма и Тома Уилсона перед шестым матчем второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбурга». Такое мнение в интервью официальному русскоязычному каналу лиги на Youtube высказал российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов

В ночь на вторник «Вашингтон» на выезде обыграл «Питтсбург» в овертайме шестого матча четвертьфинала Кубка Стэнли со счетом 2:1 и выиграл серию — 4-2. Победную шайбу забросил Кузнецов.

"Всю серию мы выглядели посвежее. Это, наверное, дало результат. Мы были более мобильны, больше двигались, думаю, это было заметно. Хороший хоккей в исполнении двух команд", — подвел итоги серии 25-летний россиянин.

В шестом матче из-за травмы не смог сыграть шведский форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрём, также три матча дисквалификации за силовой прием против нападающего «Питтсбурга» Зака Астона-Риза получил другой форвард гостей Том Уилсон. «Да, мы потеряли Бэкстрёма и Уилсона, но старались не фокусироваться на этом, хоть это большая потеря для нас. Мне напомнило это, как в прошлом году „Питтсбург“ потерял нападающего Сидни Кросби, но они все равно обыграли нас. Хоккеисты „Вашингтона“ стали играть друг за друга», — добавил Кузнецов.

Также россиянин отметил игру 24-летнего британского нападающего «Вашингтона» Натана Уокера , который впервые в карьере принял участие в матче плей-офф и смог отметиться результативной передачей. «Натан Уокер провел сумасшедшую игру. Это очень помогает, когда приходят молодые ребята и начинают сразу показывать такой хоккей. Игра нашего вратаря Брейдена Холтби тоже была сумасшедшей, нам надо просто играть так, чтобы он видел шайбу, а все остальное он сам делает», — заявил Кузнецов.

В финале конференции «Вашингтон» сыграет с «Тампой».