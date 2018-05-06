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Тротц: лидеры «Вашингтона» сыграли решающую роль в пятом матче серии с «Питтсбургом»
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Тротц: лидеры «Вашингтона» сыграли решающую роль в пятом матче серии с «Питтсбургом» 

ТАСС 20 минут назад
ТАСС, 6 мая. Лидеры «Вашингтона» сыграли определяющую роль в победе клуба в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбурга». Об этом заявил главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.
Встреча прошла в ночь на воскресенье и завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:3. Российский нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов набрал в матче три очка (шайба + две передачи) и стал третьей звездой дня в НХЛ.
"Во втором периоде мы нахватали удалений, из-за которых очутились в небольшой яме, — сказал Тротц. — По ходу матча пришлось задействовать и план B, и план C, и план D, касавшиеся самых разных вещей. Хорошо, что во втором перерыве ребята сделали глубокий вдох, и наши лидеры сыграли решающую роль. Кузнецов сразу же сравнял счет, а непосредственно перед победным голом Холтби сделал просто грандиозный сэйв".
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Вашингтона». Следующая встреча пройдет в ночь на 8 мая в Питтсбурге.
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