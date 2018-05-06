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Тренер сборной Австрии высказался о сборной России
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Тренер сборной Австрии: хоккеистам команды важно набраться опыта в матче ЧМ с россиянами 

ТАСС 14 минут назад
Фото: Reuters
Хоккеистам сборной Австрии важно набраться опыта в матче группового этапа чемпионата мира против команды России. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер австрийской сборной Роджер Бадер.
Встреча Россия — Австрия пройдет в воскресенье и начнется в 13:15 мск.
"Россия, безусловно, один из фаворитов турнира — кто бы что ни говорил, в ее активе победа на Олимпиаде, а это стоит многого. Нас ждет сложнейшая игра, но мы постараемся взять очки. Если у нас это не получится, ну что ж поделать? В любом случае нам важно извлечь для себя как можно больше уроков и опыта из этого матча — все-таки мы будем играть против сильнейших хоккеистов мира", — сказал Бадер.
"Я знаком с Владимиром Юрзиновым, с которым мы вместе работали в Швейцарии на протяжении четырех лет. Поэтому я хорошо знаю российский хоккей. Выделил бы в вашей команде [Павла] Дацюка, [Евгения] Дадонова, также хорош молодой парень под седьмым номером (Кирилл Капризов — прим. ТАСС). Еще я знаю [Артема] Анисимова, который приезжал в тренировочный лагерь в Швейцарии", — заключил собеседник ТАСС.
Чемпионат мира проходит с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Копенгагене. В первой игре турнира россияне разгромили французов со счетом 7:0.
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