Гавриков: Знарок попрощался с каждым игроком СКА лично 

Защитник петербургского СКА и сборной России по хоккею Владислав Гавриков подвел итоги прошедшего сезона. Слова спортсмена передает Sport24.
"Всегда хочется большего. Главную задачу мы не выполнили с клубом, концовка получилось смазанной. Но у меня сезон еще продолжается", — сказал хоккеист.
Гавриков также ответил на вопрос о том, попрощался ли главный тренер команды Олег Знарок с игроками перед своей отставкой.
"Да, попрощался. С каждым поговорил приватно после окончания сезона для СКА", — подчеркнул он.
Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на второй матч группового этапа чемпионата мира с Австрией.