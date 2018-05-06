Гавриков: Знарок попрощался с каждым игроком СКА лично

Защитник петербургского СКА и сборной России по хоккею Владислав Гавриков подвел итоги прошедшего сезона. Слова спортсмена передает Sport24.

"Всегда хочется большего. Главную задачу мы не выполнили с клубом, концовка получилось смазанной. Но у меня сезон еще продолжается", — сказал хоккеист.

Гавриков также ответил на вопрос о том, попрощался ли главный тренер команды Олег Знарок с игроками перед своей отставкой.

"Да, попрощался. С каждым поговорил приватно после окончания сезона для СКА", — подчеркнул он.

Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на второй матч группового этапа чемпионата мира с Австрией.