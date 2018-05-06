Владислав Гавриков: Знарок попрощался с игроками СКА, с каждым поговорил приватно

— Всегда хочется большего. Главную задачу мы не выполнили с клубом, концовка получилось смазанной. Но у меня сезон еще продолжается.

— Было ли у вас какое-то командное собрание после шестого матча с ЦСКА? — Нет. Мы только потом просто командой с женами и детьми собрались в ресторане. Некоторые ребята собирались домой улетать, у кого-то контракт заканчивался со СКА. В общем, попрощались.

— Нашли ответ на вопрос, почему все-таки СКА не прошел в финал? — Если честно, не хочется возвращаться назад и вспоминать об этом.

— Успел ли Знарок как-то с вами попрощаться? — Да, попрощался. С каждым поговорил приватно после окончания сезона для СКА.

— По ходу плей-офф было заметно, что в клубе назревают перемены? — Нет, все было как обычно. Никто об этом не думал, просто играли, — приводит слова Гаврикова Sport24.

Напомним, СКА в сезоне 2017/2018 стал победителем регулярного чемпионата КХЛ, а в плей-офф дошел до финала Западной конференции, где в шести матчах проиграл серию ЦСКА (2-4).

30 апреля у главного тренера армейцев Олега Знарка истек срок контракта с клубом. 55-летний специалист возглавил команду 1 июня 2016 года и привел ее к завоеванию Кубка Гагарина (2016/2017). Тренер совмещал пост в СКА с работой в сборной России, которая под его руководством стала олимпийским чемпионом на Играх в Пхенчхане.