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Тренер сборной Австрии поделился ожиданиями от матча
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Тренер сборной Австрии: мы постараемся взять очки в матче с Россией 

RT на русском 1 час назад
Фото: Википедия
Главный тренер сборной Австрии по хоккею Роджер Бадер поделился ожиданиями от матча с национальной командой России на чемпионате мира в Дании.
«Россия, безусловно, один из фаворитов турнира — кто бы что ни говорил, в её активе победа на Олимпиаде, а это стоит многого. Нас ждёт сложнейшая игра, но мы постараемся взять очки. Если у нас это не получится, ну что ж поделать? В любом случае нам важно извлечь для себя как можно больше уроков и опыта из этого матча — все-таки мы будем играть против сильнейших хоккеистов мира», — приводит слова Бадера ТАСС.
Матч состоится 6 мая. Начало встречи — в 13:15 мск.
Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Австрией.
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