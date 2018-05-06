Тренер сборной Австрии поделился ожиданиями от матча

Тренер сборной Австрии: мы постараемся взять очки в матче с Россией

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Главный тренер сборной Австрии по хоккею Роджер Бадер поделился ожиданиями от матча с национальной командой России на чемпионате мира в Дании «Россия, безусловно, один из фаворитов турнира — кто бы что ни говорил, в её активе победа на Олимпиаде, а это стоит многого. Нас ждёт сложнейшая игра, но мы постараемся взять очки. Если у нас это не получится, ну что ж поделать? В любом случае нам важно извлечь для себя как можно больше уроков и опыта из этого матча — все-таки мы будем играть против сильнейших хоккеистов мира», — приводит слова Бадера ТАСС. Матч состоится 6 мая. Начало встречи — в 13:15 мск. Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Австрией.