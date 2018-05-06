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Болельщик с надписью Кыштым на российском флаге засветился в прямой трансляции Чемпионата мира по хоккею
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Болельщик с надписью Кыштым на российском флаге засветился в прямой трансляции Чемпионата мира по хоккею 

Хорошие новости 59 минут назад
Фото: Хорошие новости
Южноуральский болельщик Дмитрий Трошин прославил Кыштым на весь мир на Чемпионате мира по хоккею в Дании. После пятого гола сборной России в ворота Франции улыбающийся мужчина высоко поднял российский флаг с надписью «Кыштым» на синей полосе. По словам фаната, он традиционно болеет за российских хоккеистов вместе с семьей. Также с Дмитрием на трибуне болели и другие земляки.
— Кыштым рулит! С почином ребята! Следующая Австрия! — комментируют победу россиян кыштымцы.
Напомним, что 4 мая российская сборная сыграла первый матч на Чемпионате мира. Нашим хоккеистам удалось забить семь шайб в ворота соперников, в то время как французская команда так и осталась «на нуле».
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