Болельщик с надписью Кыштым на российском флаге засветился в прямой трансляции Чемпионата мира по хоккею

Южноуральский болельщик Дмитрий Трошин прославил Кыштым на весь мир на Чемпионате мира по хоккею в Дании. После пятого гола сборной России в ворота Франции улыбающийся мужчина высоко поднял российский флаг с надписью «Кыштым» на синей полосе. По словам фаната, он традиционно болеет за российских хоккеистов вместе с семьей. Также с Дмитрием на трибуне болели и другие земляки.

— Кыштым рулит! С почином ребята! Следующая Австрия! — комментируют победу россиян кыштымцы.

Напомним, что 4 мая российская сборная сыграла первый матч на Чемпионате мира. Нашим хоккеистам удалось забить семь шайб в ворота соперников, в то время как французская команда так и осталась «на нуле».