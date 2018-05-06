Хоккеист сборной России Гавриков рассказал о фаворитах ЧМ-2018

Защитник петербургского СКА и сборной России по хоккею Владислав Гавриков рассказал о том, кого считает фаворитом чемпионата мира 2018 года в Дании. Слова спортсмена передает Sport24.

"Да как всегда канадцы, американцы, финны, шведы и чехи. У всех хорошие команды", — сказал хоккеист.

Гавриков также ответил на вопрос о том, можно ли назвать сборную России «темной лошадкой» в связи с тем, что в команде 12 дебютантов.

"Так это наоборот хорошо, что есть много ребят, для которых этот чемпионат мира первый в карьере. А звание «темной лошадки» — это клише для журналистов. Мы об этом не задумываемся", — заключил он.

Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на второй матч группового этапа чемпионата мира с Австрией.