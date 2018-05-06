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Хоккеист сборной России Гавриков рассказал о фаворитах ЧМ-2018
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Хоккеист сборной России Гавриков рассказал о фаворитах ЧМ-2018 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Защитник петербургского СКА и сборной России по хоккею Владислав Гавриков рассказал о том, кого считает фаворитом чемпионата мира 2018 года в Дании. Слова спортсмена передает Sport24.
"Да как всегда канадцы, американцы, финны, шведы и чехи. У всех хорошие команды", — сказал хоккеист.
Гавриков также ответил на вопрос о том, можно ли назвать сборную России «темной лошадкой» в связи с тем, что в команде 12 дебютантов.
"Так это наоборот хорошо, что есть много ребят, для которых этот чемпионат мира первый в карьере. А звание «темной лошадки» — это клише для журналистов. Мы об этом не задумываемся", — заключил он.
Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на второй матч группового этапа чемпионата мира с Австрией.
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