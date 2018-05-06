Чемпионат мира по хоккею 2018: Южная Корея — Канада (6 мая, 13:15)

На чемпионате мира по хоккею стартовал матч между сборными Южной Кореи и Канады. Встреча проходит на арене «Йюске Банк Боксен» в датском Хернинге.

Ранее соперники играли дважды. Оба раза побеждали канадцы. На Кубке Первого канала в рамках Еврохоккейтура сезона 2017-2018 годов «кленовые листья» забили четыре шайбы, пропустив две. На групповом этапе домашней для корейцев Олимпиады игроки команды Канады вновь отличились четырежды, оставив при этом свои ворота в неприкосновенности.

В первых матчах на мировом первенстве нынешнего года и канадцы, и корейцы уступили. Первые — американцам (4:5 по буллитам), а вторые были разгромлены финнами (1:8).

Узнать, как пройдет и чем закончится встреча корейцев и канадцев, вы можете на « Чемпионате ».

Составы команд

Тренеры

Южная Корея: Джим Пэк.

Вратари

Южная Корея: Ен Сын Ли, Сун Че Пак, Мэтт Далтон

Защитники

Нападающие

Южная Корея: Майкл Свифт, Брок Радунске, Чин Хи Ан, Вон Чун Ким, Сан Вук Ким, Ки Сун Ким, Еун Чун Ли, Чхон Хюн Ли, Ву Сан Пак, Чин Кю Пак, Сан Ву Син, Сан Хун Син, Чун Ву Чон, Мин Хо Чхо.