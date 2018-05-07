Отец хоккеиста Якупова опроверг разговоры о возможном возвращении сына в КХЛ

МОСКВА, 7 мая. / ТАСС /. Разговоры о вероятном возвращении нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Наиля Якупова в один из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщил отец хоккеиста, директор нижнекамского «Нефтехимика» Раил Якупов.

Контракт 24-летнего Якупова с «Колорадо» истекает этим летом. Ранее в СМИ сообщалось о возможном возвращении нападающего в КХЛ. Права на игрока в России принадлежат петербургскому СКА, но сообщается, что интерес к хоккеисту проявляет действующий обладатель Кубка Гагарина казанский «Ак Барс».

"На данный момент он приехал в Нижнекамск и сейчас отдыхает. Разговоры о возможном возвращении Якупова в КХЛ не имеют под собой никакой почвы. Эти выдумки журналистов не соответствуют действительности", — сказал отец хоккеиста, отказавшись от дальнейших комментариев.

Якупов был выбран под общим первым номером драфта НХЛ 2012 года клубом «Эдмонтон». В том же году из-за локаута хоккеист смог принять участие в молодежном чемпионате мира в Уфе, где завоевал бронзовые медали. Он провел в «Эдмонтоне» четыре сезона, после чего перешел в «Сент— Луис», а через год, став свободным агентом, подписал контракт с «Колорадо». В завершившимся сезоне Якупов провел 58 матчей, в которых набрал 16 очков (9 заброшенных шайб + 7 результативных передач).