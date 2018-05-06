Якупов может вернуться в один из клубов КХЛ

Российский нападающий «Колорадо» Наиль Якупов может покинуть НХЛ и вернуться в Россию, передает «Реальное время».

В настоящий момент права на хоккеиста принадлежат СКА, однако сам форвард готов рассмотреть все возможные варианты трудоустройства. Помимо питерцев усилиться игроком из НХЛ хочет «Ак Барс». Российские клубы могут начать переговоры о передаче прав на Якупова.

Клуб Наиля Якупова «Колорадо» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения в серии против «Нэшвилла». Отметим, что воспитанник татарстанского хоккея не принимал участия в серии.