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Якупов может вернуться в один из клубов КХЛ
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Якупов может вернуться в один из клубов КХЛ 

LiveSport.Ru 7 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Российский нападающий «Колорадо» Наиль Якупов может покинуть НХЛ и вернуться в Россию, передает «Реальное время».
В настоящий момент права на хоккеиста принадлежат СКА, однако сам форвард готов рассмотреть все возможные варианты трудоустройства. Помимо питерцев усилиться игроком из НХЛ хочет «Ак Барс». Российские клубы могут начать переговоры о передаче прав на Якупова.
Клуб Наиля Якупова «Колорадо» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли после поражения в серии против «Нэшвилла». Отметим, что воспитанник татарстанского хоккея не принимал участия в серии.
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