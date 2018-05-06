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Россия— Австрия 6:0
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Сборная России ушла на второй перерыв в матче ЧМ против Австрии со счётом 6:0 

Говорит Москва 50 минут назад
Фото: РИА Новости
В первом периоде наши хоккеисты забросили сопернику три шайбы.
Первую на десятой минуте оформил Михаил Григоренко. Через две минуты отличился Артём Анисимов. Ещё через минуту шайбу в ворота соперника забросил Александр Барабанов.
Во втором периоде ещё раз отличился Григоренко, через шесть минут, после передачи Павла Дацюка, гол оформил Кирилл Капризов. Шестую шайбу в ворота австрийцев забил Максим Мамин.
Встреча проходит на «Роял-Арене» в Копенгагене. Первый матч на этом чемпионате мира наша команда провела 4 мая против сборной Франции, разгромив её со счётом 7:0.
Завтра Россия сыграет с командой Белоруссии. 10 мая состоится матч против Чехии, 12-го числа — против Швейцарии. 14 мая наши хоккеисты встретятся со словаками, 15-го — со шведами. 17 мая стартует раунд плей-офф.
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