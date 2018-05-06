Раффль заменит выбывшего Стронга

Форвард «Филадельфии» Раффль заменит у Австрии выбывшего защитника Стронга

Защитник сборной Австрии Стивен Стронг получил серьёзную травму колена в матче группового этапа чемпионата мира со сборной Швейцарии (3:2 ОТ), из-за которой пропустит остаток первенства.

В середине второго периода при счёте 2:0 в пользу швейцарцев Стронга грубо атаковал нападающий Свен Андригетто , за что получил дисквалификацию на один матч.