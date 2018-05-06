Сборная России разгромила Австрию 

Сборная России обыграла Австрию со счетом 7:0 в матче чемпионата мира по хоккею 2018 года. В составе российской сборной дублем отметился Михаил Григоренко, еще по шайбе забросили Артем Анисимов, Александр Барабанов, Кирилл Капризов, Максим Мамин и Илья Михеев.
pic.twitter.com/saLnlBk8Z7— Хоккей России (@russiahockey) 6 мая 2018 г.
Стоит отметить, что в третьем периоде в воротах российской сборной основного вратаря Василия Кошечкина сменил Игорь Шестеркин.
Шайба Ильи Михеева (7:0) pic.twitter.com/wxfUhIEfN2— Хоккей России (@russiahockey) 6 мая 2018 г.
Благодаря этой победе россияне возглавили группу A. После двух встреч российская сборная имеет на своем счету 14 голов при 0 пропущенных. Австрия занимает предпоследнее место.
Чемпионат мира. Групповой этап
Группа А Австрия — Россия — 0:7 (0:3, 0:3, 0:1)
Голы: Григоренко, 9:34 — 0:1. Анисимов (Бучневич), 11:42 — 0:2. Барабанов (Михеев, Яковлев), 13:19 — 0:3. Григоренко (Анисимов), 23:52 — 0:4. Капризов (Дацюк, Дадонов), 29:07 — 0:5. Мамин (Капризов), 37:58 — 0:4. Михеев, 53:55 — 0:7.